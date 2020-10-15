Украина

У всех заразившихся болезнь протекает в бессимптомной форме.

Тестирование Александрии от 13 октября показало 27 случаев заражения коронавирусом среди футболистов и персонала клуба. Об этом сообщает официальный Твиттер-аккаунт клуба.

15 заболевших находятся на самоизоляции по месту проживания родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии и еще один – в районной больнице.

При этом температура всех зараженных в норме, симптомов коронавируса не наблюдается.

Александрия 18 октября должна сыграть против Ингульца в рамках шестого тура чемпионата Украины по футболу.