Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Игроки Мариуполя, ФК Мариуполь
17 октября 2020, 17:48
В матче 6-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь обыграл на выезде Минай со счетом 1:0. Единственный гол на второй компенсированной минуте с пенальти забил полузащитник Артем Бондаренко.
Минай — Мариуполь 0:1
Гол: Бондаренко, 90+2.
Минай: Попович — Меличенко, Лопыренок, Матич — Глагола (Кныш, 32), Голодюк (Ткачук, 46), Нуриев, Сакив — Кожанов (Маембэ, 46), Шиндер (Ахмедзаде, 87)), Снижко.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех, Танковский — Топалов, Бондаренко, Мишнев — Сикан (Кулаков, 59).
Предупреждения: Снижко, Лопыренок, Матич, Шиндер — Стасюк, Быков.