Украина

Румынский наставник прокомментировал победу над львовянами.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о результате матча с Рухом (2:0) в 6-м туре УПЛ.

"Сложная игра против сложного соперника. У нас было очень мало времени на подготовку – всего два дня, тогда как соперник готовился к игре с нами две недели. Первый тайм у нас получился лучше, был неплохой контроль мяча и мы создавали моменты. После перерыва соперник сделал несколько хороших замен и вышел на игру более активно. Но в целом я доволен нашей игрой и заслуженной победой.

Мы победили благодаря тому, что были лучше на поле. Выиграли за счет организации игры. Рух провел ряд хороших матчей – с Десной, Шахтером. В плане организации игры эта команда тоже хорошо смотрится, и я уверен, что они поднимутся в турнирной таблице.

У нас остается два дня до матча с Ювентусом. За это время нужно восстановить игроков, ведь накопилась усталость после игр за сборную и сегодняшнего матча. Поэтому самое главное для нас сейчас – восстановить и подготовить команду к игре с Ювентусом", – приводит слова Луческу официальный сайт клуба.