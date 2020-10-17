Подопечные Мирчи Луческу комфортно обыграли львовян в выездном поединке (2:0).
карлос де пена забил первый гол динамо, фото фк динамо
17 октября 2020, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Рух — Динамо 0:2
Голы: Де Пена, 30, Родригес, 90
Рух: Бандура — Копина, Дуць, Стаменкович, Глига — Мартынюк, Брикнер (Федорчук, 46) — Р. Русин, Б. Бойчук (Притула, 90+2), Климчук (Мысык, 46) — Кондраков (Кухаревич, 46)
Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Забарный, Миколенко (Кендзера, 70) — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский (Шепелев, 85), Де Пена (Родригес, 80) — Супряга (Вербич, 70)
Предупреждения: Климчук, Мартынюк