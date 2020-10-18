Украина

Наставник Миная высказался о поражений от Мариуполя в матче УПЛ.

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь обыграл Минай благодаря спорному пенальти на последних минутах (0:1). Главный тренер закарпатской команды Василий Кобин прокомментировал результат встречи и решение арбитра назначить неоднозначный одиннадцатиметровый.

"Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. Мариуполь создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла к ничьей, но 90+2-я минута решила исход. Надо смотреть этот момент… По моему мнению, если фол был, то до линии штрафной площади — сантиметров десять. Но судья принял такое решение".

"Не все нам удавалось. Например, выход из обороны. Я предупреждал своих игроков, что Мариуполь — молодая, агрессивная и обученная команда. Они были быстрее нас в первом тайме, мы не могли выйти из прессинга. А когда выходили, то проигрывали в скоростной работе. Соперник был быстрее в принятии решений. Но мы не будем опускать руки, и будем стараться набирать очки далее".

"На последних минутах должны быть лидеры на поле. А так получился неприятный момент с пенальти — была ошибка наших игроков в этом эпизоде. Будем смотреть видео, анализировать, как развивался момент. Не могу точно сказать, справедливый ли это пенальти, но судья принял такое решение. Должны с этим смириться. Понимаем, какой у нас уровень арбитража".

"Стасюк классно влился в Мариуполь. У нас он был одним из лучших, но хотел расти дальше — и это его право. Хотя нам нужны такие игроки, и каждый футболист принимает решение о своей карьере. Мы акцентировали внимание на нем и на других. Это Премьер-лига, здесь играют лучшие футболисты страны. Нам будет трудно, но мы стараемся набирать очки, двигаться вперед. Нужно усиление. Будем искать игроков. Команду нужно освежить, нужна свежая кровь", — приводит слова Кобина официальный сайт Мариуполя.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор поединка Минай – Мариуполь вы можете на Football.ua.