Украина

Центральный защитник Динамо уверяет, что ни о какой недооценке в матче с львовянами и речи быть не могло.

Динамо перед матчем Лиги чемпионов против Ювентуса обыграло Рух (2:0) в шестом туре чемпионата Украины. Защитник Денис Попов уверяет, что предстоящая встреча с туринцами никак не отвлекала команду.

"Нет, [недооценки не было]. Тренер нам сразу сказал, что никакой недооценки быть не может поскольку это западная команда, которая всегда борется до последнего, не уступает. Так что мы были предупреждены и, естественно, настраивались серьезно, ведь для нас важна каждая игра. Так что не думали о Ювентусе, а только о Рухе. Добились победы, теперь двигаемся дальше", — цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Теперь команда концентрируется на матче против Ювентуса, который состоится уже во вторник, 20 октября.

"У нас такой календарь, что приходится быстро перестраиваться с одного турнира на другой. Мы ни на что не можем повлиять, поэтому остается выходить на поле и играть. Нужно уметь себя настраивать, а физически мы хорошо готовы".

Матч Динамо – Ювентус начнется в 19:55 во вторник. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.