Украина

Игрок Шахтера высказался о победе над ПФК Львов в матче чемпионата Украины.

Шахтер разгромил Львов в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги со счетом 5:1. Центральный защитник донецкого клуба Давид Хочолава поделился эмоциями от результата данной встречи.

"Команда, которая вышла на поле, показала хороший футбол и характер. Выиграли уверенно".

"Был план прижать соперника с первых минут. Хотели сразу забить. Знали, что в случае длительных неудачных действий могли понервничать, или матч мог пойти не так. Была главная задача — забить быстро и у нас это получилось несколько раз. Это очень хорошо", — заявил Хочолава в программе Футбол NEWS.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Львов.