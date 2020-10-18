Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Александрия в обескровленном составе принимала на своем поле Ингулец и смогла удержать победу в результативном матче.

Подопечные Шарана получили преимущество в четыре гола, а затем трижды пропустили, но все-таки набрали три очка.

Обзор поединка:



Александрия - Ингулец 4:3

Голы: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 35, Дудка, 41 — Коваленко, 43, Бартулович, 67 (с пенальти), Янаков, 74 (с пенальти)

Александрия: Борисенко — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Лучкевич — Дудка (Дубра, 80), Мельник, Грицук — Мишенко, Устименко (Ситало, 72), Третьяков (Задерака, 89)

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный, 75) — Кучеренко, Семенко (Сичинава, 46) — Коваленко, Запорожец, Бартулович — Янаков

Предупреждения: Лучкевич, Пашаев, Мишенко, Мельник — Янаков, Коваленко, Кучеренко, Балан

Удаления: Лучкевич, 45 (повторное предупреждение) — Павлов, 69 (грубая игра)