Украина

Подопечные Владимира Шарана с трудом одержали победу, хотя сперва вели в четыре забитых мяча (4:3).

В рамках шестого тура УПЛ Александрия принимала петровский Ингулец. Обе команды были вынуждены обходиться без услуг ряда игроков, которые находятся на самоизоляции. Несмотря на опасения, что хозяева выпустят молодежный состав, с первых минут вышло лишь несколько игроков резервного состава. Подопечные Владимира Шарана сразу же забрали мяч под свой контроль, но не торопились идти в атаку. Для забитого гола даже не пришлось разыгрывать какую-нибудь комбинацию – Лучкев вбросил мяч из-за боковой линии, а Грицук умело развернулся и послал мяч в дальний угол – 1:0.

Уже через три минуты хозяева удвоили преимущество в счете, воспользовавшись полным попустительством обороны соперника. Устименко получил пас от Третьякова, улучшил позицию и пробил мимо Крынского – 2:0. Еще через несколько минут у Третьякова был шанс забить прямым ударом со штрафного, но Максим не смог перебросить мяч через стенку. Александрийцы не собирались останавливаться, продолжая атаковать. Но через некоторое время они все же отдали мяч сопернику, который мог забить благодаря заработанному штрафному. Но Борисенко справился с прямым ударом Бартуловича.

Гости много владели мячом на чуждой половине поля, но больше не создавали никакой остроты у владений Борисенко. Через некоторое время Александрия снова перехватила инициативу и сумела довести счет до разгромного. Бабогло скинул мяч Бондаренко после подачи со штрафного, а Валерий отправил его в сетку – 3:0. После этого хозяева не отдали мяч сопернику, продолжив атаковать.

На 41-й минуте александрийцы забили еще раз. Крынский подарил мяч Дудке в собственной штрафной, а Никита не простил голкипера – 4:0. Данный счет продержался недолго, ведь через две минуты гости отыграли один мяч. Балан отпасовал под удар Коваленко, а тот пробил точно в ближний угол – 4:1. Практически сразу же после этого Александрия осталась в численном меньшинстве – Лучкевич получил вторую желтую карточку за конфликт с Коваленко. Так что в распоряжении Ингульца был целый тайм в численном большинстве.

Сразу же после перерыва на поле появился Сичинава, который должен был добавить остроты впереди. Однако Ника сразу ушел в тень и не принимал непосредственное участие в свершениях своей команды. Петровцы много владели мячом на чужой половине поля, но не могли вскрыть оборону соперника. А затем они и вовсе отдали инициативу хозяевам. Подопечные Шарана провели несколько безуспешных атак, после чего вновь переключились на игру вторым номером.

С каждой минутой Ингулец стал оказывать все большее давление на чужую штрафную, что, рано или поздно, должно было привести к опасным моментам. Сократить отставание в счете мог Ковалев, пробивший по воротам после подачи углового, но Борисенко спас свою команду после удара Максима. А через несколько минут гости получили отличную возможность забить благодаря заработанному пенальти. Бартулович подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 4:2. Уже через две минуты надежды петровцев на спасение несколько угасли. Павлов уравнял составы, получив прямую красную карточку за очень грубый фол против Устименко.

Несмотря на это, гости продолжили контролировать мяч на чужой половине поля и вскоре заработали еще один пенальти. Теперь с одиннадцатиметровой отметки пробил Янаков, который также использовал свой шанс — 4:3. После этого Ингулец продолжал атаковать большими силами, а Александрия — защищаться. Несмотря на то, что хозяева уже не пребывали в численном меньшинстве, они все равно сосредоточились исключительно на оборонительных действиях. Через некоторое время петровцы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Борисенко не дал этому случиться, в красивом прыжке потащив мяч после удара Запорожца.

Гости продолжали попытки таки дожать соперника и вырвать хотя бы ничью. Они перебрались на чужую половину поля едва ли не всем составом, но это не помогало забить. Ближе к окончанию матча александрийцы сумели успокоить игру, уведя ее от своих ворот. До финального свистка гости больше не потревожили Борисенко, а хозяева достаточно спокойно играли на удержание счет. В итоге им удалось довести поединок до победного конца. Команды выдали невероятный матч, хотя по ходу первого тайма казалось, что подопечные Шарана одержат легкую победу.

В седьмом туре Александрия отправится в гости к киевскому Динамо, а Ингулец примет Мариуполь.

Александрия - Ингулец 4:3

Голы: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 35, Дудка, 41 — Коваленко, 43, Бартулович, 67 (с пенальти), Янаков, 74 (с пенальти)

Александрия: Борисенко — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Лучкевич — Дудка (Дубра, 80), Мельник, Грицук — Мишенко, Устименко (Ситало, 72), Третьяков (Задерака, 89)

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный, 75) — Кучеренко, Семенко (Сичинава, 46) — Коваленко, Запорожец, Бартулович — Янаков

Предупреждения: Лучкевич, Пашаев, Мишенко, Мельник — Янаков, Коваленко, Кучеренко, Балан

Удаления: Лучкевич, 45 (повторное предупреждение) — Павлов, 69 (грубая игра)