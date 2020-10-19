Украина

Защитник Олимпика высказался о поражении от Ворсклы в матче чемпионата Украины.

В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги Олимпик сошелся в противостоянии с Ворсклой, по итогам которого потерпел минимальное поражение. Защитник донецкого клуба Евгений Цымбалюк поделился эмоциями от результата этой встречи.

"Пропустили необязательный гол. Нужно было решать все в первом тайме. Это закон футбола: если ты не используешь свои моменты – тебя наказывают".

"Момент с пропущенным голом? Мы разбирали на теории, что полтавчане часто используют дальние забросы в штрафную и тем не менее совершили ошибку именно в таком моменте. Думаю, произошла потеря концентрации".

"Если говорить в целом об игре, то мы полностью переиграли соперника. Результат стоит оставить в прошлом. Это поражение не должно сбить нашу динамику", — приводит слова Цымбалюка официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Олимпик — Ворскла вы можете на Football.ua.