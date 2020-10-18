Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Олимпик — Ворскла 0:1
Гол: Кулач, 69

Олимпик: Кичак — Пасич, Цымбалюк, Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Политыло (Романовский, 85), Завийский (Кравчук, 75) — Альваренга (Бенито, 68), Каргбо (Шахаб, 68), Тейшейра (Чогадзе, 85)

Ворскла: Резник — Чеснаков, Альюн, Сапай (Челядин, 11) — Пердута, Пуцлин, Семилет (Кравчук, 46), Якубу — Васин (Щербак, 64), Степанюк, Кулач

Предупреждения: Тейшейра, Альваренга — Семилет, Якубу, Резник

Удаление: Якубу, 90+2 (повторное предупреждение)