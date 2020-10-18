Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 6-го тура УПЛ Ворскла одержала минимальную победу над Олимпиком. Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Владислав Кулач.

Стоит отметить, что полтавчане завершали поединок в меньшинстве после удаления полузащитника Якубу Наджееба.



Олимпик — Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 69.

Олимпик: Кичак — Пасич, Цымбалюк, Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Политыло (Романовский, 85), Завийский (Кравчук, 75) — Альваренга (Бенито, 68), Каргбо (Шахаб, 68), Тейшейра (Чогадзе, 85).

Ворскла: Резник — Чеснаков, Альюн, Сапай (Челядин, 11) — Пердута, Пуцлин, Семилет (Кравчук, 46), Якубу — Васин (Щербак, 64), Степанюк, Кулач.

Предупреждения: Тейшейра, Альваренга — Семилет, Якубу, Резник.

Удаление: Якубу, 90+2 (повторное предупреждение).