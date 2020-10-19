Украина

Хавбек Шахтера оформил дубль в матче против ПФК Львов.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко стал лучшим футболистом шестого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

24-летний украинец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в ворота ПФК Львов и помог своей команде добыть разгромную победу со счетом 5:1.

Отметим, что за Коваленко проголосовало большинство членов экспертной комиссий, участвовавших в опросе.

Посмотреть видео голов в исполнении Виктора Коваленко вы можете в обзоре поединка Шахтер — ПФК Львов.