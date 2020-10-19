Украина

Защитник Днепра-1 высказался о победе над Десной в матче УПЛ.

Днепр-1 в поединке шестого тура чемпионата Украины одолел Десну со счетом 2:0. Этот матч стал для защитника Сергея Логинова 100-м в футболке днепровского клуба, при этом он является первым игроком в истории Днепра-1, которому покорилась данная отметка.

"Провести 100 матчей за клуб — это очень приятный бонус. Мы настраивались на игру и в психологическом плане эта победа очень важна для команды, с чем я и поздравляю всех наших болельщиков, которые поддерживают СК Днепр-1, ну и вообще наш клуб".

"Ставлю перед собой планы помогать команде. Главное, что ко мне есть доверие у тренерского штаба, и у того, который был, и у того, который работает сейчас в команде. Я стараюсь делать все, что от меня зависит и помогать команде. Надеюсь, что эти 100 матчей станут только отправной точкой, и в дальнейшем будут и 200 игр, и 300".

"Новый тренерский штаб? Сразу трудно сказать, что у нас изменилось. Мы только в процессе перестройки собственной игры и это чувствуется от тренировки к тренировке. Чувствуем, что прибавляем, стараемся прислушиваться к требованиям главного тренера и его штаба, поэтому, считаю, что все это только начало", — приводит слова Логинова официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Десна.