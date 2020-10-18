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Днепр-1 празднует победу, СК Днепр-1
18 октября 2020, 21:58
В матче 6-го тура УПЛ Днепр-1 обыграл на своем поле Десну со счетом 2:0. Голами в составе "желто-черных" отличились Александр Назаренко и Артем Довбик.
Днепр-1 — Десна 2:0
Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (с пенальти)
Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Кравченко, 85) — Назаренко (Коркишко, 78), Когут (Батагов, 65), Булеца (Ди Франко, 65) — Довбик (Чичиков, 84).
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря (Хлебас, 77), Домбровский — Калитвинцев, Тотовицкий (Шевцов, 77), Мудрик (Картушов, 60) — Дегтярев (Арвеладзе, 60).
Предупреждения: Адамюк, Игнатенко — Мостовой, Картушов.