Украина

Голы Александра Назаренко и Артёма Довбика принесли днепрянам победу над Десной (2:0).

В заключительном матче шестого тура УПЛ Днепр-1 принимал черниговскую Десну. Сразу же после стартового свистка подопечные Игора Йовичевича забрали мяч под свой контроль и сумели повести в счете уже на второй минуте. Назаренко обыгрался с Когутом и отправил под перекладину красивым ударом – 1:0. Поведя в счете, хозяева не остановились на достигнутом продолжая контролировать мяч. Черниговчане же долго не могли войти в игру, не поспевая за соперником. Днепряне нанесли еще несколько ударов по воротам, после чего таки отдали мяч команде Александра Рябоконя.

Гости перебрались на чужую половину поля, полностью забрав мяч под свой контроль. Но они не оказывали давление на владения Сарнавского, пребывавшего без серьезной работы. Время от времени Десна пробивала по воротам, но эти удары не несли никакой угрозы для хозяев. Днепр-1 успешнее обращался с мячом на чужой половине поля, что приводило к ударам по воротам из выгодных позиций, но и они не были точными. Подопечные Рябоконя заработали ряд стандартных положений, что могло помочь им забить, однако их подачи не приводили к ударам по воротам.

В одном из эпизодов хозяева могли удвоить преимущество в счете после ошибки Паста на выходе после подачи со штрафного, но Адамюку не удалось этим воспользоваться. Немного позднее Владимир попытался эффектно пробить по воротам в падении через себя, но не смог как следует попасть по мячу. В оставшееся время днепряне не подбирались к чужим воротам. Не были успешны впереди и "северяне", которые так и не создали ни одного опасного момента в первом тайме. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Днепра-1.

Вторая половина встречи также началась с быстрого гола хозяев. Булеца пробил в перекладину после паса Дубинчака, после чего Домбровский сбил пытавшегося добить мяч в ворота Когута. Впоследствии Довбик подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти — 2:0. Уже через минут Булеца мог довести счет до разгромного, воспользовавшись отскоком мяча в штрафной площади, но Сергей не попал по воротам. Гости долго не могли прийти в себя после пропущенного гола, что позволяло сопернику чувствовать себя вольготно. Подопечные Йовичевича полностью контролировали ход игры, не только перекатывая мяч, но и пытаясь развить собственный успех.

Через некоторое время днепряне все же отдали мяч сопернику. Но подопечные Рябоконя не знали, что с ним делать на чужой половине поля, и быстро вернули его хозяевам. После подачи со штрафного Когут едва не забил третий гол своей команды. Помешал Паст, потащивший мяч в красивом прыжке. Немного позднее отличиться мог Пихаленок, который завершил сольный проход обводящим ударом по воротам — штанга пришла на помощь голкиперу Десны. Через несколько минут забить могли уже "северяне". Дуглас спас свою команду, выбив мяч с линии ворот после удара Тотовицкого.

Со временем гости практически всем составом перебрались на чужую половину поля, рассчитывая возродить интригу. Однако количество игроков впереди не давало качество. Ударов по воротам практически не возникало, а у Сарнавского не было серьезной работы. В одном из эпизодов Картушов попытался вывести Шевцова на свидание с вратарем, но его пас не прошел. В оставшееся время команде Рябоконя так и не удалось создать ни одного опасного момента. Днепряне же уверенно удержали победный счет, не дав сопернику ни малейшей надежды зацепиться за очки. Данная победа стала первой для хозяев в текущем чемпионате, а вот "северяне" потерпели первое поражение.

В седьмом туре Днепр-1 сыграет с ПФК Львов, а Десна сразится с донецким Олимпиком.

Днепр-1 — Десна 2:0

Голы: Назаренко, 2, Довбик, 50 (с пенальти)

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Кравченко, 85) — Назаренко (Коркишко, 78), Когут (Батагов, 65), Булеца (Ди Франко, 65) — Довбик (Чичиков, 84)

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря (Хлебас, 77), Домбровский — Калитвинцев, Тотовицкий (Шевцов, 77), Мудрик (Картушов, 60) — Дегтярев (Арвеладзе, 60)

Предупреждения: Адамюк, Игнатенко — Мостовой, Картушов