Украина

Стали известны возможные причины отказа президента Руха провести матч с Динамо в Киеве, а не во Львове.

В поединке пятого тура украинской Премьер-лиги Динамо без особых проблем обыграло в гостях Рух. Данный поединок состоялся во Львове, однако президент "бело-синих" Игорь Суркис просил президента львовского клуба Григория Козловского перенести встречу в столицу Украины, на что получил отказ.

"Всю неделю кипело за кулисами вокруг матча Рух — Динамо. Наши источники во львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве, на что получил отказ. Версий отказа две. Первая: Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное, до последнего момента".



"Вторая версия: Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет после того, как Рух отобрал очки у Шахтера. А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистов Руха, но при этом предложил перенести матч в Киев, то получил вежливый отказ Козловского. И первая и вторая версии сочетаемые и происходили одновременно", — озвучили в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что в следующем матче Динамо встретится с Ювентусом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 20 октября в 19:55 по киевскому времени, а ее текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.