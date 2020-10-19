Украина 19 октября 2020, 18:57 Динамо поздравило Хацкевича с днем рождения Сегодня легендарный полузащитник киевлян отмечает 47-летие. Александр Хацкевич, ФК Динамо 19 октября 2020, 18:57 Динамо поздравило своего бывшего футболиста и тренера Александра Хацкевича с 47-м днем рождения. Киевляне были немногословны и обошлись без пожеланий. "Поздравляем с 47-летием знаменитого игрока и бывшего главного тренера киевского Динамо Александра Хацкевича!", — гласит заявление клуба. Посмотреть эту публикацию в Instagram Вітаємо з 47-річчям знаменитого гравця та колишнього головного тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича! Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 19 Окт 2020 в 2:41 PDT На Football.ua вышел посвященный Алексадру Николаевичу тест, который мы рекомендуем вам пройти прямо сейчас. Люди Александр Хацкевич Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте