Украина

Сегодня легендарный полузащитник киевлян отмечает 47-летие.

Динамо поздравило своего бывшего футболиста и тренера Александра Хацкевича с 47-м днем рождения. Киевляне были немногословны и обошлись без пожеланий.

"Поздравляем с 47-летием знаменитого игрока и бывшего главного тренера киевского Динамо Александра Хацкевича!", — гласит заявление клуба.



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