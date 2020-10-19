Тесты

Бывший тренер Динамо празднует свой 47-й день рождения, а мы предлагаем вам пройти посвященный ему тест.

Александр Николаевич Хацкевич был одним из тех, кто ковал славу Динамо на стыке тысячелетий в качестве игрока. Позже он стал тренером "бело-синих" — и пусть этот период получился неоднозначным, но точно памятным. Кстати, о памяти: много ли вы помните о карьере Александра Николаевича?

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В материале использованы фото Getty Images и ФК Динамо Киев.

Евгений Музыка, Football.ua