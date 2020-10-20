Полузащитник Мариуполя был крайне немногословен после игры с закарпатцами.
Артем Бондаренко, Мариуполь
20 октября 2020, 11:38
Мариуполь в шестом туре Премьер-лиги обыграл Минай 1:0. Единственный гол на 90+2 минуте забил Артем Бондаренко с пенальти.
"Прежде всего, мы вышли с очень хорошим настроем на этом матч. Думаю, игра была под нашим контролем, и в конце мы смогли дожать соперника. На мой взгляд, результат соответствует тому, как проходила игра", — цитирует Бондаренко официальный сайт Мариуполя со ссылкой на ТК Футбол 1/2/3.
Журналист указал на то, что Бондаренко не очень уверенно исполнил пенальти, на что тот ответил: "Главное, что мяч пересек линию".
Не оказался более подробным и анализ Миная, когда журналист попросил оценить эту команду и рассказать, удивила ли она чем-либо.
"Как я могу оценивать соперника? Это хорошая боевая команда с характером", — сказал Бондаренко.
Мариуполь после шести туров набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от лидирующих Динамо и Ворсклы. Следующую игру команда проведет против Ингульца 25 октября.