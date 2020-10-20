Украина

Игорь Дедышин недоволен тем, что команда не может играть со зрителями.

Рух в последний момент получил запрет на проведение игры с Динамо со зрителями. Генеральный директор клуба Игорь Дедышин недоумевает, почему так было решено при том, что международные матчи проводятся в присутствии болельщиков.

"Во вторник наша сборная играла в Лиге наций против Испании со зрителями. В четверг стало известно, что болельщикам тоже разрешили присутствовать на игре Динамо – Ювентус в Лиге чемпионов. Мы не понимаем, чем отличается международный поединок от матча внутреннего чемпионата", — цитирует Дедышина официальный сайт Руха.

"К сожалению, как видим, в нашем футболе двойные стандарты, ведь международные матчи можно проводить со зрителями, а игры УПЛ – нет. Я подчеркиваю, нас силовым методом заставили играть без зрителей".

"Я бы хотел передать огромный привет Министру охраны здоровья Украины. Мы понимаем, что цена на матчи Лиги чемпионов высока, что это большой доход для грандов. Но нужно помнить и про маленькие клубы, которым, в частности, нужно платить за аренду стадиона"

"Для наших болельщиков субботний матч был возможностью увидеть вживую киевское Динамо. Еще до среды мы продали несколько тысяч билетов. Мы делали все возможное, чтобы получить разрешение сыграть со зрителями. К сожалению, в пятницу стало понятно, что нам не разрешат, хотя мы были готовы обеспечить соблюдение всех санитарных норм".

Рух набрал только два очка в стартовых шести турах. Команда Ивана Федика занимает предпоследнее место в таблице, опережая на один пункт ПФК Львов. Следующий матч Рух проведет против Зари 25 октября.