Украина

Поединок шестого тура все-таки пройдет без болельщиков на трибунах.

Рух не сможет рассчитывать на поддержку родных болельщиков в игре против Динамо в рамках чемпионата Украины.

"Футбольный клуб Рух до последнего делал все возможное, чтобы поединок "желто-черных" против гранда украинского футбола прошел с болельщиками. Мы готовы были обеспечить соблюдение всех карантинных требований в соответствии с нормами проведения матчей с болельщиками, чтобы наши сторонники вживую могли посмотреть игру с киевским Динамо! Но как законопослушный клуб, вынуждены подчиниться постановлению Кабинета министров и отозвать свое приглашение для всех желающих посетить этот поединок.

Мы осознаем, что подавляющее большинство желающих посетить игру уже приобрели билеты на субботнюю игру, поэтому просим прощения за неудобства. Всех, кто приобрел пропуска на матч Рух — Динамо, заверяем: все потраченные Вами средства на билеты в течение недели будут возвращены в полном объеме. Подробная информация о правилах возврата средств вскоре появится на нашем сайте и в соцсетях клуба.

Остальные средства от болельщиков, которые по определенным причинам не отправят запрос на возврат денег за билеты на игру Рух — Динамо, пойдут на помощь одной из львовских больниц, которая помогает в борьбе с COVID-19 и воинам АТО. Об этом клуб отдельно отчитается на своем официальном сайте. Более того, для этих болельщиков билет на завтрашней игре останется действительным на ближайшую домашнюю игру Руха, которая состоится в присутствии зрителей.

В это нелегкое время желаем здоровья каждому украинцу и надеемся на понимание каждого болельщика!", — гласит заявление Руха.

Напомним, матч Рух — Динамо состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе Львов-Арена и начнется в 17.00.