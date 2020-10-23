Украина

Хавбек рассказал о работе в Олимпике.

Полузащитник Олимпика Иссиар Драме рассказал, почему принял решение присоединиться к донецкой команде.

"Динамо и Шахтер успешно выступают в еврокубках. Это создает хороший имидж украинскому чемпионату. Я слышал много хороших отзывов от своих друзей, которым приходилось не раз противостоять украинским командам и бывать здесь.

Когда мой агент предложил мне вариант с Олимпиком, я просмотрел много матчей команды, ознакомился с историей выступлений, составом, проанализировал, насколько полезно это будет для моей карьеры, и принял решение о переходе. Слышал много хороших отзывов о работе тренера. Знал, что этот специалист – сильный тактик и имеет большой опыт работы с молодежью.

В Олимпике много легионеров, в том числе и франкоязычных. Я сразу сдружился с Тейшейрой, Каргбо, Бенито. Да и в целом, коллектив очень дружный и приветливый.

Тренировки интенсивные и интересные. Много тактики и перестроений. Мне нравится, что у тренера есть свое видение игры, он хочет видеть комбинационный футбол, требует конкретных действий от игроков на их позициях, не боится рисковать, пробовать новые идеи. Видно, что идет постоянный поиск улучшения. Коач живет футболом.

Бросается в глаза взаимопонимание между тренерами. Все четко налажено и в тренировочном процессе, нет ненужных пауз, как это часто бывает во многих командах. Нравится самоотдача футболистов в работе. Есть индивидуально сильные игроки. Персонал – настоящие профессионалы. Я очень доволен и даже приятно удивлен", — сказал Драме официальному сайту клуба.

Ранее нападающий Олимпика Максим Тейшейра прокомментировал результат матча против Ворсклы.