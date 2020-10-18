Украина

Хавбек прокомментировал поражение от полтавчан.

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра поделился своим мнением о результате матча с Ворсклой (1:0) в 6-м туре УПЛ.

"Ворскла очень грамотно и компактно сыграла в обороне. Они совершенно не оставляли нам свободных зон, агрессивно вступали в отбор. При этом в атаке соперник вообще ничего не создал. У них был один, может, два эпизода у наших ворот, и они сумели выжать из этого максимум. Мы же свои возможности не использовали.

В первом тайме Каргбо хорошо пошел в прессинг и мог открывать счет, а во второй половине встречи супер-момент упустил Бенито. Обидно, но в футболе так бывает. Надо забыть этот результат и готовиться к следующему матчу", – приводит слова Тейшейры официальный сайт клуба.