Кадровая ситуация в донецком клубе начинает постепенно улучшаться.
Тайсон вернулся к тренировкам, ФК Шахтер
23 октября 2020, 22:29
Донецкий Шахтер готовится к поединку 7-го тура чемпионата Украины, в котором команде предстоит сыграть против полтавской Ворсклы.
В рамках подготовки состоялось очередное тренировочное занятие. Как сообщает официальный сайт "горняков", в основной группе занимались Тарас Степаненко, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Тайсон и Сергей Болбат.
А вот по индивидуальной программе будут работать Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо. Также отдельную программу тренировок получили Исмаили, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владислав Вакула.
Напомним, Шахтер в последнее время испытывал серьезные кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса в команде. И , несмотря на столь серьезные проблемы, подопечные сумели обыграть Реал в первом туре Лиги чемпионов.