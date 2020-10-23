Украина

Кадровая ситуация в донецком клубе начинает постепенно улучшаться.

Донецкий Шахтер готовится к поединку 7-го тура чемпионата Украины, в котором команде предстоит сыграть против полтавской Ворсклы.

В рамках подготовки состоялось очередное тренировочное занятие. Как сообщает официальный сайт "горняков", в основной группе занимались Тарас Степаненко, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Тайсон и Сергей Болбат.

😍 Смотрите, кто вернулся к тренировкам! 🧡



⚒ «Шахтер» готовится ко встрече с «Ворсклой» 👊🏻#ШахтерВорскла pic.twitter.com/Gv32lSsMMZ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2020

А вот по индивидуальной программе будут работать Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо. Также отдельную программу тренировок получили Исмаили, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владислав Вакула.

Напомним, Шахтер в последнее время испытывал серьезные кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса в команде. И , несмотря на столь серьезные проблемы, подопечные сумели обыграть Реал в первом туре Лиги чемпионов.