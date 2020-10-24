Украина

Шахтер не сумел дожать игравшую в меньшинстве Ворсклу

Коллектив Каштру сыграл вничью уже в четвертый раз в новом сезоне (1:1).

Шахтер — Ворскла, фото ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Шахтер — Ворскла 1:1

Голы: Соломон, 33 – Кулач, 7



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко (Матвиенко, 72) — Майкон (Алан Патрик, 59), Маркос Антонио (Степаненко, 72) — Марлос, Соломон (Тайсон, 63), Тете — Дентиньо (Судаков, 72).



Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Кане (Челядин, 72), Степанюк (Щербак, 76) — Кулач (Пешич, 87).



Предупреждения: Майкон — Альюн, Ребенок, Пердута, Пуцлин.



На 53-й минуте удален Пап-Альюн Ндиайе (Ворскла) (повторное предупреждение).