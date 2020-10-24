Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка чемпионата Украины.

В 7-м туре украинской Премьер-лиги Динамо проводит домашнюю встречу с Александрией.

Поединок начался в 17:00 на НСК Олимпийский. На Football.ua доступна прямая видео-трансляция матча.



Также следить за событиями матча можно в текстовой трансляции.