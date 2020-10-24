Украина 24 октября 2020, 17:12 Динамо — Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка чемпионата Украины. Динамо - Александрия, ФК Динамо 24 октября 2020, 17:12 В 7-м туре украинской Премьер-лиги Динамо проводит домашнюю встречу с Александрией. Поединок начался в 17:00 на НСК Олимпийский. На Football.ua доступна прямая видео-трансляция матча. Также следить за событиями матча можно в текстовой трансляции. Команды Александрия Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте