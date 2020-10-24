Украина

Наставник Шахтера высказался о ничьей с Ворсклой в матче чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер сыграл вничью с Ворсклой, которая практически весь второй тайм играла в меньшинстве. Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру прокомментировал результат этой встречи.

"Не проводили ротацию, потому что команда показала, что она полностью восстановлена после прошлого матча. Это было доказано на поле. В течение 70–75 минут полностью контролировали игру, всегда удавалось открывать зоны, присутствовала вариативность как на флангах, так и в середине. Хорошо начали, в принципе, доминировали, но, к сожалению, пропустили гол. А в последние 15 минут уже присутствовал некий хаос: команда немного дезорганизовалась. До этого момента мы были очень сильны. Ребята показали, что они свежи: чувствовали это и до, и во время игры. Кроме того, все футболисты, которые у нас были для проведения ротации, потренировались всего два-три раза после коронавируса, либо это ребята из дубля. Так что несколько факторов повлияли на то, что вышел тот же состав".

"Я недоволен результатом. Думаю, никто не любит играть вничью вместо победы. Но я ни на что не могу указать пальцем своим футболистам. То, как мы открывали зоны, как прижимали соперника, как прессинговали высоко, как быстро смещались на фланги… Понятно, возможно, если бы мы не играли три дня назад, были бы еще лучше, но после таких сильных эмоций, как в последнем матче, все это забыть и начать с чистого листа чемпионат – всегда очень сложная миссия. Я не могу сказать игрокам ничего отрицательного".

"Недостатка мотивации не было ни в коем случае. Шахтер доминировал в течение всего поединка. Была отличная мобильность команды. Маркос Антонио и Марлос великолепно действовали, опорный полузащитник являлся плеймейкером, Тете и Соломон были очень продуктивны, Дентиньо проходил в зоны в линии обороны соперника, крайние защитники великолепно действовали, центральные также. Я чувствовал команду стабильной. Мы совершили ошибку, пропустили гол, в конце игры, возможно, немного отключились, но снова же – доминировали в матче".

Конечно, хотели победить, чтобы выйти на первое место, но у Ворсклы также есть качество. Иногда мы смотрим только на себя и забываем – на других, а это также заслуга противника, который оказывал нам большое сопротивление. На мой взгляд, по своей игре мы заслуживали победы. Возможно, за результат можно поругать команду, но не за игру. Есть несколько способов оценки матча: смотреть только на результат или на саму игру и продуктивность футболистов. По продуктивности мы были лучше, а результат – закончили с Ворсклой вничью", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

В следующем туре донецкий Шахтер на НСК Олимпийский сыграет против Мариуполя на фоне противостояния с миланским Интером на этой арене, но лишь в рамках Лиги чемпионов. Полтавская Ворскла, в свою очередь, будет готовиться к гостевой игре с ПФК Львов в течении всей недели.