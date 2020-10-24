Хавбек заработал удаление во встрече с александрийцами.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
24 октября 2020, 19:23
Динамо одержало минимальную победу над Александрией в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
Киевляне завершали поединок в меньшинстве после удаления полузащитника Николая Шапаренко. На 90-й минуте после просмотра видеоповтора арбитр показал хавбеку прямую красную карточку за фол на нападающем Денисе Безбородько.
Для 22-летнего игрока эта красная карточка стала первой в карьере.
В текущем сезоне Шапаренко провел 11 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и двумя ассистами.