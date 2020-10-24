Украина

Наставник Ворсклы высказался о ничьей с Шахтером в матче чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер сыграл вничью с Ворсклой, которая практически весь второй тайм играла в меньшинстве. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов прокомментировал результат этой встречи.

"Ситуация, которая сложилась у Шахтера и у нас, очень печальна. Много футболистов перенесли коронавирус, не тренировались, не играли. И мы попали в такую ситуацию. Единственное, что у нас было лучше, – больше времени на подготовку. Шахтер отдал все силы с Реалом. Мы болели за команду, поверьте, не меньше других. Сегодня она была соперником, а в Лиге чемпионов мы за них переживали. Больше 30 минут второго тайма с Шахтером тяжело даже 11 на 11, а здесь еще на одного меньше… Но сделали что можем. Бойцовская команда, все друг за друга. Могу только похвалить ребят, поздравить и сказать большое спасибо".

"Коллектив всегда здесь был. Мастерства в каких-то моментах, может быть, не хватало, зато есть команда, которая собралась, знает, для чего и за что играет. И старается что-то выиграть, потому что в прошлом сезоне было тяжело: находились на последнем месте и боролись за выживание. Сейчас уже боремся за какие-то места вверху, это приятно".

В следующем туре донецкий Шахтер на НСК Олимпийский сыграет против Мариуполя на фоне противостояния с миланским Интером на этой арене, но лишь в рамках Лиги чемпионов. Полтавская Ворскла, в свою очередь, будет готовиться к гостевой игре с ПФК Львов в течении всей недели.