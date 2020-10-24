Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Динамо — Александрия, ФК Динамо
24 октября 2020, 20:28
В матче 7-го тура УПЛ Динамо обыграло на своем поле Александрию со счетом 1:0. Единственный гол на 1-й минуте матча забил защитник киевлян Денис Попов.
Динамо — Александрия 1:0
Голы: Попов, 1.
Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 69), Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 83), Де Пена (Вербич, 69) — Родригес (Супряга, 46).
Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Мишенко (Глоба, 80) — Третьяков (Безбородько, 72), Дудка, Грицук (Гречишкин, 54), Задерака (Стецьков, 46) — Ситало.
Предупреждения: Грицук, Стецьков, Мельник, Бондаренко — Де Пена, Родригес, Кендзера, Сидорчук
Удаление: Шапаренко, 90.