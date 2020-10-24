Украина

Защитник Динамо высказался о победе над Александрией в матче чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Дениса Попова. Защитник киевского клуба Томаш Кендзера прокомментировал результат этой встречи.

"Концовка матча выдалась нервной. Так получилось, потому что мы не реализовали свои моменты в первом тайме. Было очень много шансов забить в первые 15 минут. Мы могли выигрывать даже со счетом 3:0. Но не использовали свои моменты. Мы дальше шли вперед, имели хорошие моменты. Но нужно эти моменты использовать".

О продлении контракта с Динамо:

"Я очень доволен, что остаюсь в Динамо. Этот клуб дал мне шанс. Я приехал из Польши и здесь мне доверяли. Через "Динамо" попал в национальную сборную Польши. Очень благодарен Динамо и не хотел уходить бесплатно. Рад, что в клубе мне доверяют и я мог продлить контракт".

О работе под руководством Мирчи Луческу:

"Луческу — очень хороший тренер и человек. Видно, что вся команда движется вперед и играет лучше, чем раньше".

О предстоящей встрече с Ференцварошем в групповом этапе Лиги чемпионов:

"Мы думали только о том, чтобы сегодня победить. Знали, что Шахтер потерял очки в своем матче. Для нас была очень важна эта победа, и мы ее добились".

"Думаю, что для нас игра с Ференцварошем будет так же важна, как и с Ювентусом. Нужно взять три очка. Будет тяжелый матч, но мы хорошо подготовимся и постараемся победить", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в гостях у днепровского Днепра-1 на фоне выездного противостояния с Ференцварошем в рамках Лиги чемпионов УЕФА, а Александрия на своем поле будет принимать черниговскую Десну.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Александрия вы можете на Football.ua.