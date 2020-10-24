Украина

Наставник Александрии высказался о поражении от Динамо в матче чемпионата Украины.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Динамо минимально обыграло Александрию благодаря голу Дениса Попова. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран прокомментировал результат этой встречи и высказал недовольство работой судейской бригады.

"Перед матчем мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся, и надеялись, прежде всего, на то, что сегодня сможем правильно сыграем в защите. Второй матч подряд мы проводим с тремя центральными защитниками, но при этом сегодня пропустили гол уже на первой минуте. Конечно, ребята не ожидали этого, и было видно волнение как молодых футболистов, так и опытных. Волновались, наверное, все, кроме Панькива. В дебюте матча Динамо могло забивать еще 2-3 мяча, но здорово в этих моментах сыграл наш вратарь".

"Потом игра выровнялась в том плане, что у наших ворот уже не было таких моментов, как в первые 15 минут игры. Мы надеялись удержать этот счет в первом тайме, не пропустить второй мяч, а после перерыва — усилить нашу атакующую линию и стараться прессинговать динамовцев на их половине поля. Но, в итоге, в атаке мы, конечно, мало, что создали. Хотя, у нас был один момент, когда мы могли сравнять счет".

"После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команде все футболисты собрались вместе лишь за 2-3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду, тот же Гордиенко. Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче".

"Не хочется вспоминать матч с Олимпиком. За два дня до матча у одного температура, потом у другого, и те, кто ехали в автобусе, все заболели. Утром увидел, что парни не в должном состоянии. Игра, которую тоже обслуживал Козыряцкий, была в одну сторону по судейству. Сегодня он сделал столько ошибок... Как одну, так и в другую сторону. Но Олимпику мы вдесятером забили два гола и достойно вышли из ситуации".

"С Ингульцом в первом тайме было 4:0, но удаление Лучкевича сказалось на нашей игре. Хотели спокойно довести игру до победу, но сыграли в 4:3, два раза пропустив с пенальти. Ну а сегодня... Не понимаю, зачем Динамо нужны симпатии от такого арбитра, как Козыряцкий. Если бы не VAR, он бы не дал ни желтой, ни красной карточки...Поздравляю Динамо с победой", — приводит слова Шарана официальный сайт Динамо.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в гостях у днепровского Днепра-1 на фоне выездного противостояния с Ференцварошем в рамках Лиги чемпионов УЕФА, а Александрия на своем поле будет принимать черниговскую Десну.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Александрия вы можете на Football.ua.