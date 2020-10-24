Наставник львовян решил покинуть свой пост после поражения от Днепра-1.
Георгий Цецадзе, СК Днепр-1
24 октября 2020, 23:29
Главный тренер Львова Георгий Цецадзе подал в отставку со своего поста после поражения от Днепра-1 со счетом 1:3.
"Сыграли очень плохую игру. Ничего не получалось, вы сами видели. Хочу извиниться перед болельщиками и подаю в отставку.
Не буду работать во главе Львова. Хочу поблагодарить всех и заявить, что ухожу", – приводит слова Цецадзе официальный сайт Днепра-1.
Цецадзе работал во главе Львова с июня 2020 года, сменив на этот посту Егише Меликяна.
На данный момент Львов находится на дне турнирной таблицы УПЛ, набрав один пункт в шести матчах.