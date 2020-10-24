Украина

"Днепряне" победили на выезде о счетом 3:1.

В матче 7-го тура УПЛ Днепр-1 обыграл на выезде Львов со счетом 3:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Игорь Когут. Вскоре "сине-золотые" отыгрались усилиями Юрия Кравчука, но голы Артема Довбика и Александра Назаренко принесли победу днепрянам.



Львов – Днепр-1 1:3

Голы: Кравчук, 23 – Когут, 13, Довбик, 25, Назаренко, 82.

Львов: Костик, Шина, Айнсалу (Чирьяк, 64), Кошман (Казлаускас, 74), Ныч, Клименчук, Махмутович, Кравчук, Грисьо (Богунов, 73), Сабино, Михоби.

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк, Довбик (Чичиков, 77), Когут (Батагов, 72), Булеца (Цуриков, 72), Логинов, Тейлор, Дубинчак, Назаренко, Пихалёнок (Кравченко, 86), Игнатенко

Предупреждения: Кошман, 58, Чирьяк, 84 – Назаренко, 55, Когут, 63, Логинов, 79.