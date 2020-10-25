Украина

Football.ua анализирует ничейный матч в рамках 7-го тура УПЛ, где встречались вторая и третья команды в турнирной таблице.

Шахтер и Ворскла расписали ничью (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги. К слову, для "горняков" это уже четвертая потеря очков в чемпионате. Давайте анализировать, что мы вчера увидели в Киеве на стадионе имени Банникова.

1. Луиш Каштру решил не делать изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против Реала. Уже постфактум наставник заверил, что функционально его команда была готова к игре с Ворсклой, а потерю очков португалец никак не связывает с физическими кондициями подопечных.

"До этого момента мы были очень сильны. Ребята показали, что они свежи: чувствовали это и до, и во время игры. Кроме того, все футболисты, которые у нас были для проведения ротации, потренировались всего два-три раза после коронавируса, либо это ребята из дубля. Так что несколько факторов повлияли на то, что вышел тот же состав", — отметил Каштру.

Юрий Максимов сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Олимпика. В стартовый состав полтавчан вернулись Сергей Яворский, Павел Ребенок, Александр Скляр и Ибрагим Кане. Тренерский штаб Ворсклы традиционно сыграл по схеме 3-4-1-2, которая трансформировалась в 5-4-1 при обороне.

Матч можно разделить на три периода:

Первые 20 минут: Шахтер контролирует мяч, нащупывает проблемные места в обороне соперника. Ворскла опасно отвечает, открывает счет в матче и могла доводить дело до 0:3.

Вторая половина первого тайма: У Ворсклы уже не работают контратаки. Шахтер увеличивает темп и таки сравнивает счет.

После удаления Альюна: Улица с односторонним движением. “Горняки” пытаются вырвать победу, Ворскла, играя вдесятером, обороняется низким блоком.

2. Роль главного разыгрывающего в Шахтере при построениях атак была отдана Майкону. Он был ближе всех к паре центральных защитников и задавал вектор позиционным наступлениям. Второй вариант начала атаки — передачи на фланговых защитников. Несмотря на то, что Ворскла играла средним, а чаще низким блоком, пространства между линиями было достаточно.

Тем не менее, Марлос, а иногда и Дентиньо опускались в глубину. Особенно это касается первого. 11-й номер порой и вовсе оказывался на одной линии с Майконом, чтобы получить передачу и увести за собой опорника Ворсклы.

Вот только, если "горнякам" удавалось отрезать линию полузащиты, перед ними образовывалась преграда из пятерки защитников (три центральных + два латераля).

3. Говорить об атакующем потенциале Ворсклы будем, к сожалению, лишь в контексте стартовых 20 минут. Забитый гол выносим за скобки, но обратим внимание на два момента у Владислава Кулача, который мог оформить, если не хет-трик, то дубль в отчетной игре. Шахтер играл с высокой линией обороны. Поэтому ошибки Хочолавы при выборе позиции плюс не самый быстрый рывок в комплексе давали Ворскле пространство для незамысловатого, но эффективного маневра — вертикальные передачи. У полтавчан дважды через зону грузина удавалась взламывать оборону Шахтера. Как итог, два выхода один на один с Трубиным имел Кулач.

4. Юрий Максимов, похоже, опасался фланговых атак "горняков" и заставил отрабатывать даже двух нападающих против крайних защитников Шахтера. В системе позиционной обороны игроки Ворсклы уделяли много внимания фланговой игре Шахтера. Так, полтавчане на флангах пытались образовывать если не ситуацию 3 в 2, то хотя бы 2 в 2. Страховать латералей и перекрывать путь смещения в центр для Тете и Соломона опускались и нападающие Ворсклы. Больше внимания подопечные Максимова уделяли правому флангу, где играла связка Додо-Тете. За подключениями защитника в атаку постоянно следил нападающий, который в конкретный момент оказывался ближе к флангу. К слову, тройка Кулач-Кане-Степанюк постоянно менялись позициями.

На стопкадре выше Кане сделал рывок назад. Игроки Ворсклы заняли позиции в позиционной обороне. Получается ситуация 3в3. Также зону за тройкой обороняющихся футболистов страхует Альюн.

Снова видим ситуацию на фланге 4 в 3, когда игроки Ворсклы перекрывают пространство для смещения в центр и последующего удара.

5. Удаление Альюна усложнило работу команде в обороне. Защитник получил две, на наших взгляд, идентичные желтые карточки. В чем схожесть эпизодов на 18-й и 53-й минуте? Игроки Ворсклы несколько мгновений назад провели свою атаку и еще не успели откатиться в низкий блок. Альюна оставили 1 в 1 против Тете, который попросту быстрее защитника на дистанции и обладает лучшим стартовым рывком.

Оставшись в меньшинстве, Максимов решил не выпускать еще одного защитника. Команда вынужденно стала играть с четверткой, располагаясь низким блоком — 4-4-1.

6. Ворскла перекрыла фланги "горнякам", как мы уже показывали выше. В итоге, Шахтер перекатывал мяч вокруг штрафной площади, с одного фланга на фланг, где утыкался в стену защитников. Подопечные Каштру нанесли 17 ударов (6 из них в створ), однако, помимо забитого гола, футболисты Шахтера ни разу не вывели партнера на удобную позицию для удара. "Горняки" постоянно висели над штрафной соперника, была острота, но без реальных предпосылок для взятия ворот. И это несмотря на, что Ворскла 35 минут оборонялась в меньшинстве.

7. Вчерашний матч показал, что у Шахтера есть проблемы с командами, которые обороняются низким блоком, или попросту паркуют автобус. Похожий рисунок игры был и с Рухом, когда "горняки" бились об редуты соперника. Посмотрим, будет ли это тенденцией по ходу всего сезона.