Дебют крайнего защитника за Динамо откладывается.
Владимир Костевич, Лех
25 октября 2020, 07:39
Новичок Динамо Владимир Костевич будет прооперирован в Мюнхене, сообщил официальный сайт "бело-синих".
Костевичу потребовалась артроскопическая операция, поскольку у него предварительно диагностировали повреждение мениска и передней крестообразной связки колена. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после артроскопии.
Костевич стал игроком Динамо лишь шестого октября в этом году. Он перешел из познаньского Леха, заключив контракт на три сезона.