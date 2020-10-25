Украина

Дебют крайнего защитника за Динамо откладывается.

Новичок Динамо Владимир Костевич будет прооперирован в Мюнхене, сообщил официальный сайт "бело-синих".

Костевичу потребовалась артроскопическая операция, поскольку у него предварительно диагностировали повреждение мениска и передней крестообразной связки колена. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после артроскопии.

Костевич стал игроком Динамо лишь шестого октября в этом году. Он перешел из познаньского Леха, заключив контракт на три сезона.