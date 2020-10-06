Украина

Украинский защитник продолжит карьеру в Киеве.

Владимир Костевич стал игроком Динамо, сообщил официальный сайт киевского клуба. Контракт с игроком рассчитан на три года.

Ранее у киевлян была предварительная договоренность с Костевичем, по которой он должен был присоединиться к клубу зимой на правах свободного агента. Очевидно, динамовцы все же согласовали компенсацию с познаньским Лехом, которому принадлежали права на Владимира, чтобы тот не провел полсезона вне заявки команды.

В Динамо левый защитник Костевич будет полезен сразу же, поскольку основной на этой позиции Виталий Миколенко был переведен в центр обороны в связи с кадровыми проблемами. Преимущественно в этом сезоне на левом фланге защиты играет номинально правый полузащитник Александр Караваев.

Что касается Леха, то поляки уже нашли замену для Костевича, арендовав у Леганеса Василия Кравца. Тот вошел в символическую сборную шестого тура чемпионата Польши.

Кроме Костевича, Динамо сегодня объявило о подписании контракта с Клейтоном. Также киевляне опубликовали информацию об аренде Тудора Белуцэ, но вскоре ее удалили.