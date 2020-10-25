Украина

Наставник Днепра-1 поделился эмоциями после победы над ПФК Львов (3:1).

Игор Йовичевич провел шесть лет в Карпатах, поэтому город Львов для нынешнего тренера Днепра-1 является особенным. В нем его команда вчера обыграла ПФК Львов.

"Знаете, я как-то подумал себе, что не могу проиграть здесь. Львов дал мне за шесть лет много любви, друзей, незабываемые воспоминания – я всегда буду в долгу", — цитирует Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

"Настраивал ли я Днепр-1 как-то по-особенному на Львов из-за "карпатовского" прошлого? Нет. Соперник заслуживает уважения. Мы вели в счете 2:1, но каждый их стандарт мог принести пользу. Если бы они сравняли счет, кто знает, как бы все сложилось. Но по моментам, контролю мяча мы заслуженно победили. Третий гол снял все вопросы".

"Могу похвалить своих ребят не только за матч, но и за тренировки, которые они проводят интенсивно и с самоотдачей. На тренировках они стараются выглядеть как в матче, а каждый поединок проводить как последний".

"Нужно продолжать в этом духе, быть ментально стойкими и идти от игры к игре. Мы еще ничего не добыли, впереди много туров. Нужно готовиться к каждому следующему сопернику с максимальным уважением и концентрацией".

Днепр-1 набрал 8 очков в семи турах и идет девятым. Следующий матч команда проведет дома против Динамо 31 октября.