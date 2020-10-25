Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 7-го тура УПЛ Ингулец и Мариуполь сыграли вничью со счетом 1:1.

Счет на 6-й минуте матча открыл Балан, но Бондаренко сравнял счет для приазовцев уже спустя две минуты.



Ингулец — Мариуполь 1:1

Голы: Балан, 6 — Бондаренко, 8.

Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный — Янаков (Белоцерковец, 80), Бартулович (Литвяк, 80), Запорожец, Козак (Коваленко, 76) — Мкомола (Плохотнюк, 71).

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский (Кулиев, 86), Горбунов (Очеретько, 63) — Сикан (Кулаков, 66).

Предупреждения: Козак, Бартулович, Лупашко, Квасный — Быков, Очеретько, Кулаков.