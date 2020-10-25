Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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25 октября 2020, 22:08
Колос в рамках поединка чемпионата Украины принимал на своем поле Минай. Поединок завершился ничейным результатом (2:2).
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Колос — Минай 2:2
Голы: Милько, 19, Данфа, 63 — Нуриев, 17 (с пенальти), Шиндер, 62
Колос: Кучерук — Гавриш, Максименко (Ильин, 46), Черноморец — Кравченко, Милько, Богданов (Задоя, 79), Емец — Костышин (Данфа, 46), Смирный (Исаенко, 59) — Лысенко (Селезнев, 59)
Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Матич (Лопыренок, 64), Сакив — Маембэ, Нуриев, Снижко (Голодюк, 64), Кныш (Кожанов, 76) — Ткачук — Пиняшко (Маткобожик, 81), Шиндер (Ахмедзаде, 81)
Предупреждения: Лысенко, Милько, Ильин, Селезнев, Кравченко — Матич, Кныш, Шиндер, Маембэ, Нуриев