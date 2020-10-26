Украина

Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 7-го тура УПЛ.

Уже позади семь туров УПЛ. Динамо сумело выйти на первое место, а Ворскла устояла в матче против Шахтера. Отмечаем лучших игроков тура.

Читайте также: Итоги 7-го тура УПЛ

Дмитрий Резник, Ворскла (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой голкипер Ворсклы демонстрирует свой талант уже не в первом туре. В матче против Шахтера у него было очень много работы. Он выполнял ее качественно и хладнокровно. Особенно запомнились сейв ногой и спасение после удара Николая Матвиенко под перекладину. 21-летний голкипер полтавчан уже демонстрирует серьезный уровень игры. Вполне вероятно, что вскоре Ворскла получит заманчивые предложения по трансферу этого футболиста.

Денис Балан, Ингулец (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Денис Балан в составе Ингульца был одним из лучших игроков на поле. Несмотря на то, что противостоял его команде Мариуполь с более сильными исполнителями, он сумел выиграть 73% единоборств, 6 раз сыграть в отборе, осуществить больше всех перехватов мяча – 9, а также быть в числе лучших по количеству подборов мяча – 9. А также единственный гол Ингульца на счету правого защитника.

Денис Попов, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Центральный защитник Динамо постепенно набирает свои оптимальные кондиции. В матче против Александрии он выглядел непроходимой стеной для соперника. Также показал высокий уровень точности своих передач – 96%. Воспользовался подачей Миколенко на 50-й секунде встречи и забил единственный гол в этом поединке.

Владимир Чеснаков, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Капитан полтавчан в матче против Шахтера имел большое количество работы. В большинстве эпизодов действовал грамотно и надежно. Был настоящим лидером обороны своей команды. В моменты отбора мяча старался сохранить мяч у своей команды и не выбивал куда подальше. Действовал достаточно рискованно, но не совершал ошибок.

Виталий Миколенко, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

У киевского Динамо постепенно проходят проблемы с центральными защитниками, а в матче, где необходимо больше атаковать, чем обороняться, Миколенко более полезен именно на фланге обороны. Виталий вышел на своей родной позиции и был одним из лучших на поле в составе киевлян. Помимо хорошей игры в обороне, старался постоянно обострять в атаке. Выполнил 7 навесных передач. Одна из них стала голевой.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Кадровая ситуация в Шахтере помогла Тете на эти несколько игр стать основным игроком Шахтера. Молодой бразилец в матче против Ворсклы вновь продемонстрировал высокий уровень футбола и показал, что его адаптация в донецком клубе закончилась. Главные угрозы донецкого клуба исходили от этого игрока. Очень сильная левая нога. Вроде как все знают и понимают, что игрок сейчас будет исполнять, но ничего поделать с этим не могут. Тете совершил 9 обводок (больше только у Марлоса – 14) и создал 3 голевых момента для своей команды.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Полузащитник черниговцев уже в который раз попадает в символическую сборную тура. В команде Александра Рябоконя он сейчас выглядит настоящим дирижером атак. Сложно представить, что еще в прошлом сезоне футболист никак не мог выиграть борьбу за место в основном составе. В матче против Олимпика вся атакующая группа футболистов выглядела хорошо, но Тотовицкий все равно выделялся на фоне партнеров. Еще и гол записал на свой счет после передачи Шевцова.

Вадислав Кочергин, Заря (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Игрок, которого мы не устаем ставить в символическую сборную из тура в тур. Но если Кочергин заслуживает этого своей игрой, то, что мы можем поделать в этой ситуации? Владислав был полноправным хозяином центра поля. Во втором тайме помог своей команде реализовать численное большинство и заработать три очка. Заработал удаление для соперника и без своего гола с поля не ушел.

Анатолий Нуриев, Минай (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Колос абсолютно справедливо был фаворитом перед игрой с Минаем. Но как показала игра, то это был поединок равных команд и превосходство Колоса в чем-то не ощущалось. Не в последнюю очередь благодаря активности Нуриева. Постоянно обострял игру на фланге. Его обыгрыш двоих соперников во втором тайме и вовсе достоин лучших футбольных нарезок. В активе Нуриева еще и реализованный пенальти.

Владислав Кулач, Ворскла (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Нападающий Ворсклы стал самой настоящей головной болью для центральных защитников Шахтера. Уже на старте поединка подкараулил ошибку молодого Бондаря и реализовал выход один на один с Трубиным. Позже имел еще несколько прекрасных моментов увеличивать преимущество своей команды. Кто-то может сказать, что не стоило добавлять Кулача в символическую сборную из-за его нереализации моментов. Но эти моменты Кулач создал себе сам правильными открываниями. Как сказал после поединка Юрий Максимов, что если бы Кулач еще реализовывал все, что создает, то он играл бы не у них.

Илья Шевцов, Десна (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой нападающий Десны Илья Шевцов полностью отблагодарил главного тренера Александра Рябоконя за возможность выйти на футбольное поле с первых минут. Возможно, выглядел не так ярков на фоне партнеров. Но забил гол и отдал голевую передачу. Что еще нужно для нападающего?

Тренер: Юрий Максимов, Ворскла

Очевидно, что лучшим тренером тура стал тот человек, который сумел отобрать очки в матче с Шахтером. Опытный наставник полтавчан сделал это еще и в очень симпатичном стиле. Если бы его команда сумела реализовать все на старте поединка, то вполне могла бы замахнуться и на победу в этом матче.

Сергей Горбаченко, Football.ua