Украина

Football.ua подводит итоги седьмого тура украинской Премьер-лиги.

7-й тур УПЛ принес неожиданные результаты. Он получился результативным. Не обошлось без красных карточек и спорных решений арбитров.

Центральный матч тура был поставлен первым – донецкий Шахтер в Киеве на Банникова принимал Ворсклу. Этот матч закончился вничью 1:1. Далее было противостояние Олимпика и Десны, которое выиграли черниговцы. Параллельно с этим матче в Киеве на НСК Олимпийский Динамо минимально обыграло Александрию. Днепр-1 ожидаемо переиграл ПФК Львов в завершении субботнего вечера.

В воскресных матчах только Заря сумела добиться победы в матче против Руха. Ингулец с Мариуполем сыграли 1:1, а Колос и Минай расписали боевую ничью со счетом 2:2.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 7 ТУР

Ворскла прошла экзамен грандом

Сильный старт сезона в исполнении полтавской Ворсклы многие связывали с легким календарем, с везением и еще с чем-либо, но только не с силой команды Юрия Максимова. Матч против Шахтера был той самой лакмусовой бумагой, которая должна была ответить на вопрос, случайно ли полтавчане оказались так высоко.

Вполне ожидаемо, Ворскла избрала для себя роль команды, которая будет меньше владеть мячом, обороняться большими силами и выбегать в быстрые контратаки небольшим количеством игроков. Казалось бы, что такой сценарий понятен для обеих команд, но для Шахтера действия Кулача на грани офсайда все же стали откровением. Форвард полтавчан имел все шансы еще в первые 30 минут матча оформлять хет-трик, но реализовал лишь одну свою возможность. Постепенно Шахтер завладел инициативой и все больше создавал опасностей у ворот Резника.

Шахтер так и не смог взломать автобус имени Максимова:

разбор центрального матча тура

Во втором тайме Ворскла осталась вдесятером и все реже выходила в свои атаки. Отмечаем, что даже в такой ситуации Юрий Максимов требовал от своих подопечных пытаться выходить из обороны за счет коротких передач. Также скажем, что перед удалением Ндиайе вторую желтую карточку мог увидеть перед собой Майкон, когда вблизи своей штрафной снес Кане, но арбитр даже не зафиксировал фол. Могла и Ворскла остаться вдевятером. В похожей ситуации с Майконом вторую желтую мог увидеть перед собой Пердута. Вывод: арбитр регулярно ошибался в этом матче, но делал это в обе стороны.

К концу поединка Ворскла оборонялась уже очень низко, а Шахтер так и не сумел додавить своего оппонента. Отмечаем голкипера Ворсклы Резника, который совершил несколько отличнейших сейвов и излучал спокойствие и уверенность.

В поисках замены Филиппова

Очень интересное противостояние состоялось в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Донецкий Олимпик принимал черниговскую Десну. Обе команды в прошлом туре достаточно неожиданно проиграли свои матчи и в этом поединке стремились реабилитироваться. Получилось это сделать у футболистов Десны, которые забили 2 безответных мяча. Впервые с первых минут на поле появился молодой 20-летний форвард Илья Шевцов. Александр Рябоконь продолжает поиски своего основного нападающего после отъезда Александра Филиппова. Шевцов воспользовался своим шансом сполна, поучаствовав в обоих голах команды. Сначала забил гол с добивания, а после оформил голевую передачу на Тотовицкого.

Также отмечаем, что Михаил Мудрик начинает получать все больше игрового времени на футбольном поле. Молодой вингер мог записать гол на свой счет, но после эффектного переброса голкипера коленом угодил в штангу.

Динамо не сможет, Попов поможет

Киевское Динамо на матч против Александрии выставило достаточно экспериментальный состав. Так, с первых минут в центре обороны появились Попов и Сирота, Миколенко отправился на левый фланг обороны, а Жерсон Родригес — на позицию форварда. Но самая большая неожиданность была в центре полузащиты – Денис Гармаш в стартовом составе заменил Николая Шапаренко.

У Александрии также было большое количество изменений в сравнении с предыдущим туром. Попросту у александрийцев много футболистов вернулись после того, как переболели коронавирусом. Александрийский клуб не раскрывал имен тех, кто болел, но состав в матче против Динамо больше напоминал основной, чем в предыдущем туре.

Динамо выдало огненные 20 минут, но довело игру до нервной концовки:

разбор матча с Александрией

Киевляне очень быстро сумели забить. Миколенко сделал фланговую подачу на Попова, центральный защитник Динамо вколотил мяч в ворота Панькива на 50-й секунде. Столичные футболисты продолжили давление на ворота Александрии, но развить свой успех не сумели. Этот гол так и остался единственным в матче. В концовке встречи красную карточку увидел перед собой Николай Шапаренко, который сменил во втором тайме Дениса Гармаша.

Цецадзе покидает Львов, не выиграв ни одного поединка

Днепр-1 на матч против Львова выходил в статусе фаворита. Это неудивительно, ведь в прошлом туре команда Йовичевича одержала победу над Десной. Тем более Львов сейчас выглядит самой безнадежной командой УПЛ. Вполне ожидаемо Днепр-1 уже на 14-й минуте вышел вперед, но Львов сумел отыграться. Равновесие в счете держалось недолго. Довбик забил потрясающий гол, продемонстрировав свое высокое индивидуальное мастерство. Во втором тайме Днепру-1 удалось развить свой успех и установить счет 3:1.

Отмечаем возвращение Тейлора в основной состав днепровский команды, а также то, как Игор Йовичевич сразу сумел интегрировать в команду новичков Пихаленка и Игнатенко.

После поражения от Днепра-1 грузинский специалист Георгий Цецадзе подал в отставку. Под руководством этого тренера Львов сыграл 12 поединков, добыл 3 ничьи и 9 раз проиграл.

Очередная ничья в копилку Ингульца

Боевой коллектив Сергея Лавриненко считался аутсайдером в противостоянии с Мариуполем. В прошлом туре его подопечные в драматическом матче проиграли Александрии. Но в очередной раз сумели показать, что любому коллективу в УПЛ будет непросто в играх с ними. Денис Балан в составе Ингульца довольно быстро открыл счет в матче, но также быстро азовцы отыгрались. В первом тайме команды обменивались опасными моментами, а вот уже во втором в атаке преуспевал исключительно Мариуполь.

Артем Бондаренко создавал много хороших ситуаций для своих партнеров, но пробить Шуста во второй раз так и не получилось.

Ингулец еще ни разу не побеждал в УПЛ, но при этом имеет самое большое количество ничейных результатов – 5 в 7 матчах.

Сельское дерби

Колос на своем стадионе в Ковалевке принимал дебютанта УПЛ Минай. С первых минут подопечные Василия Кобина обозначили, что приехали на игру добыть очки. В этом поединке гости дважды выходили вперед, а хозяева дважды очень быстро отыгрывались. Матч получился очень эмоциональным с большим количеством борьбы. В пассиве каждой из команд по 5 желтых карточек.

Если же и выделять кого-то отдельно, то отметим игрока Миная Нуриева, который на фланге своими индивидуальными действиями просто затерзал игроков обороны Колоса. А у Колоса скажем о хороших заменах Руслана Костышина. Второй гол соорудили исключительно игроки, которые вышли на поле со скамейки – Селезнев, Исаенко, Данфа.

Боевая ничья – закономерный итог битвы команд, представляющих самые малочисленные населенные пункты в УПЛ.

Минус два игрока, минус три очка

Завершающий матч 7-го тура УПЛ был сыгран в Запорожье. Заря принимала львовский Рух.

Заря провела тяжелый матч в четверг на выезде в Лиге Европы против Лестера (0:3). По первым минутам было видно, что луганчанам в этом матче будет непросто. Во-первых, не хватало свежести ногам футболистов Зари. Во-вторых, соперник приехал с хорошим настроем и очень качественно действовал в первом тайме.

Дисциплина подвела футболистов Руха. Уже в начале второго тайма они остались вдевятером. Две красные карточки увидели перед собой представители львовской команды, но в этих моментах могут винить только себя. Повторы показывают, что арбитр хорошо разобрался в эпизодах и нет никаких оснований говорить о его ошибках.

В игре 11 на 9 Заря легко реализовала численное преимущество, забив 4 безответных гола.

Статистика по игрокам

Коваленко и Шахаб в этом туре не забивали, но сумели остаться на вершине бомбардирской гонки. Правда к ним подтянулись Кулач и Кочергин, которые отличились в этом туре. Номинально лучшим бомбардиром УПЛ пока остается Виктор Коваленко, поскольку хавбек Шахтера провел меньше игр.

В ассистентах изменений нет. Тут по-прежнему, двоевла ̶с̶т̶Дие – Влад Кабаев и Влад Калитвинцев имеют по 3 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 7 5 2 0 15 3 12 17 2 Ворскла 7 4 3 0 13 5 8 15 3 Шахтер 7 3 4 0 16 8 8 13 4 Десна 7 3 3 1 11 7 4 12 5 Колос 7 3 3 1 11 7 4 12 6 Мариуполь 7 3 2 2 6 7 -1 11 7 Заря 7 2 3 2 14 8 6 9 8 Александрия 7 3 0 4 14 12 2 9 9 Олимпик 7 3 0 4 10 12 -2 9 10 Днепр-1 7 2 2 3 11 13 -2 8 11 Ингулец 7 0 5 2 7 10 -3 5 12 Минай 6 1 2 3 4 11 -7 5 13 Рух 7 0 2 5 5 17 -12 2 14 ПФК Львов 6 0 1 5 3 20 -17 1



Потеря очков Ворсклы в матче против Шахтера позволила Динамо выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Отрыв киевлян от "горняков" теперь составляет 4 очка. Ничья Колоса в матче с Минаем не позволила команде Костышина выйти на третье место. Заря и Днепр-1 постепенно подтягиваются к верхней части турнирной таблицы. Львовские команды Рух и ПФК Львов пока выглядят максимально безнадежно.

Следующий тур

Открывать тур будет матч Шахтера против Мариуполя. А уже в субботу мы увидим интересное противостояние Олимпика и Колоса. Александрия на своем поле постарается остановить Десну. А Днепр-1 попробует отобрать очки у лидера чемпионата – киевского Динамо.

В воскресенье "золотые" три очка будут разыграны в матче Минай – Рух, Львов постарается добыть первую победу в матче против Ворсклы, а Ингулец на своем поле будет противостоять Заре.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8 ТУР

* Отдельно отмечаем руководство УПЛ, которое услышало критику в свой адрес. В 8-м туре УПЛ ни один матч не будет сыгран параллельно. Все поединки разведены по разным временным слотам и дням! Когда есть за что похвалить, то нужно хвалить.

Сергей Горбаченко, Football.ua