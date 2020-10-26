Украина

Главный тренер львовского Руха дал краткий комментарий после крупного поражения его команды в матче 7-го тура УПЛ против Зари (0:4).

В рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги дебютант украинской Премьер-лиги отправился в Запорожье, где провел тяжелый поединок с неудачным для себя финалом против луганской Зари (0:4).

Наставник "желто-черных" Иван Федик на послематчевой пресс-конференции был предельно краток, похвалив свою команду за "неплохой" первый тайм, после чего косвенно затронул тему работы бригады арбитров. "Что касается судейства, то наш соперник мог бы и сам играть. Это (Заря — ред.) сильная команда, у них хорошо поставлена игра. Наверное, это одна из лучших команд в нашем чемпионате".

Причиной столь негативной оценки работы арбитров со стороны тренера Руха, по всей видимости, стало удаление в перерыве дебютанта УПЛ Романа Гагуна, а также второе предупреждение для Ярослава Мартынюка уже после перерыва. Гости сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме, но после перерыва Заря воспользовалась превосходством по числу игроков на поле. Это подтверждают и слова главного тренера львовян: "Вдевятером у нас еще были шансы зацепиться и, возможно, даже отквитать один гол, однако ввосьмером это сделать очень сложно".

Матч следующего тура национального первенства львовский Рух проведет в гостях у закарпатского Миная. Игра запланирована на воскресенье, 1 ноября, на 14:00.