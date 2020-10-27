Украина

Нападающий Шахтера приступил к занятиям в тренировочном центре.

Жуниор Мораес вдохновился возвращением к тренировочным сессиям с Шахтером и написал пост в своем Instagram-аккаунте.

"Я очень рад вернуться на тренировки в тренировочный центр, надеюсь, что очень скоро смогу присоединиться к своим товарищам по команде.

С нетерпением жду возвращения на тренировки с командой и желаю наилучшего против миланского Интера!".

Примечательно, что в пятницу Жуниор Мораес тренировался с Шахтером, а в воскресенье не попал на фотосет с командой.

Нападающий иронично отреагировал на ситуацию в социальной сети, но, как оказалось, он пропустил командную фотосессию из-за коронавируса, на общую фотографию его "прифотошопят".