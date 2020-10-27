Голкипер Ворсклы может пойти на повышение.
Шахтер в ближайшее летнее трансферное окно подпишет голкипера Ворсклы Дмитрия Резника, сообщает Футбольный формат.
Вратарь начал выступать за основной состав полтавчан в прошлом сезоне и успел провести 25 поединков, в которых пропустил 17 мячей.
По информации авторитетного портала Transermarkt соглашение голкипера с Ворсклой действительно до лета 2024-го года.
Отметим, что ранее Резник получал вызов в национальную сборную Украины на поединок против Испании.
Примечательно, что Андрей Пятов, нынешний голкипер Шахтера, перебрался в стан "горняков" из Ворсклы.