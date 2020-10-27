Украина

Голкипер Ворсклы может пойти на повышение.

Шахтер в ближайшее летнее трансферное окно подпишет голкипера Ворсклы Дмитрия Резника, сообщает Футбольный формат.

Вратарь начал выступать за основной состав полтавчан в прошлом сезоне и успел провести 25 поединков, в которых пропустил 17 мячей.

По информации авторитетного портала Transermarkt соглашение голкипера с Ворсклой действительно до лета 2024-го года.

Отметим, что ранее Резник получал вызов в национальную сборную Украины на поединок против Испании.

Примечательно, что Андрей Пятов, нынешний голкипер Шахтера, перебрался в стан "горняков" из Ворсклы.