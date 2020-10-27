Украина

Нападающий рассказал о целях своей команды.

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач заявил, что хотел бы пробиться с командой в Лигу чемпионов.

"Лига чемпионов? А кто не хочет там играть? Конечно. Будем стремиться к этому, а что же делать? Будем выходить на каждый матч, бороться, добиваться результата".

"Сборная? Я же не знаю, как оно будет. От меня зависит – забивать голы, помогать команде. Там посмотрим, что дальше будет", – сказал Кулач Футбольному формату.

Ранее сообщалось, что голкипер Ворсклы Дмитрий Резник в будущее летнее трансферное окно перейдет в Шахтер.