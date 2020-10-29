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Главный тренер днепровского Днепра-1 поделился информацией о планах на игру против киевского Динамо и атмосфере внутри своей команды.

В рамках предстоящего футбольного уик-энда украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 будет принимать на своем поле киевское Динамо. Главный тренер спортивного клуба Игор Йовичевич в интервью официальному сайту клуба расставил приоритеты своей команды в предстоящем поединке, а также оценил свои текущие кадровые возможности.

Днепряне набрали ход на внутренней арене, сумев одержать три победы в четырех своих последних поединках в украинской Премьер-лиге и Кубке Украины. Для главного тренера команды эти результаты стали лишним подтверждением верности его стратегии: "Именно так. Две победы и в целом ход событий в этих матчах дали повод считать, что мы движемся в верном направлении. Команда держит тонус концентрации и общего командного духа. Хотим быть конкурентоспособными в каждом матче".

Относительно предстоящего соперника, Йовичевич в очередной раз подчеркнул статус фаворитов со стороны вице-чемпиона Украины: " В субботу играем против лидера чемпионата, и понимаем, что будет тяжелый матч", и даже рассказал, за счет чего его команда надеется добыть успешный результат: "Самоотдача является №1, но на очень высоком уровне должна быть тактическая грамотность команды в ситуациях, когда владеем мячом и когда не имеем его. Плюс надо сохранять концентрацию".

"Динамо в тонусе и имеет на скамейке запасных равноценный состав, который может выйти на поле. И тренер Луческу может свободно использовать ротацию. Они привыкли к такому графику, что не является большой проблемой. Мы это почувствовали на неделе, когда играли кубковый матч. После 120 минут против Горняка-Спорт через несколько дней играли с Ворсклой, где отдали все силы в интенсивном матче. Они — профессионалы", — сделал заключение наставник.

В предстоящем поединке Днепру-1 не смогут помочь арендованные у Динамо защитник Владислав Дубинчак и полузащитник Сергей Булеца. Кроме того, Йовичевич отбросил возможность появления в стартовом составе полузащитника Алексея Хобленко: "Он нормально проводит последние тренировки. Конечно, ему не хватает игрового ритма, ведь он достаточно пропустил. Будем осторожны с ним, чтобы он полностью восстановился — это важно".

Матч на поле стадиона Днепр-Арена между днепровским Днепром-1 и киевским Динамо начнется 31 октября в 19:30 по киевскому времени.