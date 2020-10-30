Украина

Форвард Миная мог стать игроком киевского клуба в 2010 году.

Нападающий Миная Денис Кожанов, защищавший в свое время цвета донецкого Шахтера, прокомментировал информацию по поводу интереса к нему со стороны киевского Динамо в 2010 году.

"Да, я слышал эту историю, но это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе".

"Когда-то давно Дыминский сказал, что мной интересовалось Динамо. Насколько это было серьезно — не знаю", — заявил Кожанов в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее Денис Кожанов рассказал о методах работы Василия Кобина, сравнив их с тренерским подходом Мирчи Луческу.