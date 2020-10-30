В заявке Мариуполя в поединке чемпионата Украины против Шахтер оказалось всего лишь 14 футболистов.

Выпустить со скамьи запасных Остап Маркевич сможет лишь троих: Евгения Гальчука, Богдана Поталова и Никиту Фурсенко.

Матч Шахтер — Мариуполь начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.