Украина 30 октября 2020, 18:52 У Мариуполя всего лишь три запасных в матче против Шахтера Остапу Маркевичу будет очень тяжело усилить игру по ходу встречи. 30 октября 2020, 18:52 В заявке Мариуполя в поединке чемпионата Украины против Шахтер оказалось всего лишь 14 футболистов. Выпустить со скамьи запасных Остап Маркевич сможет лишь троих: Евгения Гальчука, Богдана Поталова и Никиту Фурсенко. Матч Шахтер — Мариуполь начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. Команды Мариуполь Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте